Primo piano Siracusa-Catania, pesanti rallentamenti tra galleria San Demetrio e Zona industriale nord di

AUGUSTA – Da questa mattina si segnalano disagi al traffico veicolare sul primo tratto della Tangenziale ovest di Catania, prosecuzione dell’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo etneo. In particolare, per un restringimento di carreggiata tra lo svincolo Zona industriale sud e l’uscita Zona industriale nord dovuto a lavori Anas, si sono formate code anche di 5 km, a partire dalla conclusione della galleria San Demetrio.

È stata la pagina social dell’Aeroporto di Catania, intorno alle 10 di stamani, a evidenziare il disagio: “Causa restringimenti di carreggiata per lavori in tangenziale, direzione Siracusa-Catania (altezza svincolo Passo Martino-Zona industriale) si segnalano lunghe file di autoveicoli e pertanto notevole allungamento dei tempi di percorrenza per raggiungere l’aeroporto“.

L’Anas, con un comunicato delle ore 13, rende noto che “sulla Tangenziale ovest di Catania sono stati avviati i lavori di pavimentazione nel tratto compreso tra lo svincolo di Zona industriale sud e Zona industriale nord” e che pertanto “in base all’avanzamento del cantiere, saranno attuati restringimenti di carreggiata, in direzione Messina, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso“.

Fa sapere, altresì, che “le lavorazioni saranno eseguite con turnazione sulle 24 ore” e che “nelle prossime settimane, invece, si procederà alla pavimentazione del tratto in prossimità della barriera di San Gregorio, tra il 0,000 e il km 0,500“.

(Nella foto di repertorio in copertina: recenti lavori di pavimentazione del medesimo tratto in direzione Siracusa)