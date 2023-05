Primo piano Augusta, condannata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: finisce in carcere di

AUGUSTA – Un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’appello di L’Aquila, è stato eseguito ieri da agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza nei confronti di una donna, di 63 anni, residente ad Augusta.

La donna è stata condannata in via definitiva per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale commesso in Abruzzo.

Pertanto, dopo l’arresto, è stata tradotta nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, dove sconterà la pena definitiva di 4 mesi di reclusione.

(Foto di copertina: repertorio)