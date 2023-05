Primo piano Augusta, parcheggio al Faro Santa Croce, il Comune affitta i due terreni privati di

AUGUSTA – Il Comune pagherà 16mila euro totali per la locazione dei due noti stacchi di terreni agricoli privati con cancelli insistenti sull’area balneare del Faro Santa Croce, da adibire per il prossimo trimestre ad “area di parcheggio temporaneo”.

Già pubblicata una determina settoriale per l’impegno di spesa, verranno sottoscritti, separatamente dai rispettivi proprietari, i contratti di locazione da 8mila euro ciascuno con l’ente locale. Ci saranno quindi due aree di sosta gratuita, stavolta sotto la responsabilità comunale, dal 1° giugno al 31 agosto.

Nelle ultime domeniche di maggio, il traffico veicolare ha congestionato la zona, nel tardo pomeriggio in particolare. Così il proprietario del terreno più a sud (vedi foto di copertina, scattata oggi), che come noto per le vicende politiche passate è l’ex vicesindaco Giuseppe Schermi, ha deciso in almeno un paio di occasioni domenicali di aprire i cancelli assicurando, gratuitamente, uno sbocco.

Nelle estati 2021 e 2022 i due terreni erano stati parcheggi privati ad uso pubblico a servizio del nuovo solarium, comunque spesso fruibili gratuitamente, con i titolari dell’attività commerciale a farsi carico dei relativi canoni di locazione.

“Quest’anno gli affitti per quei due terreni li paga il Comune e ci fermiamo a quei due“, ci risponde il sindaco Giuseppe Di Mare in merito alla stagionale questione dei parcheggi al Faro.

Per garantire un parcheggio comunale, la scorsa estate, l’Ente affittò per 6mila euro complessivi in due mesi un altro terreno privato in via Sant’Elena, in prossimità della “Madonnina“, senza però fruirne.