Primo piano Augusta, consenso alla donazione organi con la carta d’identità. Campagna informativa di Aido, Lions e Leo di

AUGUSTA – All’interno dell’ufficio Anagrafe di Augusta, lo scorso venerdì, una rappresentanza locale dell’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) insieme a quelle di Lions e Leo club di Augusta hanno apposto un segno della campagna di sensibilizzazione rivolta alla donazione degli organi, attraverso l’affissione della locandina titolata “Una scelta in Comune: informati, decidi, e firma”, per far conoscere la più recente delle modalità con cui è possibile esprimere il consenso alla donazione degli organi post-mortem.

I cittadini maggiorenni, che devono magari rinnovare o richiedere ex novo la carta d’identità, potranno infatti richiedere all’ufficiale dell’ufficio Anagrafe il modulo per la dichiarazione di volontà alla donazione, firmarlo e riconsegnarlo. La decisione presa dal cittadino sarà trasmessa in tempo reale al Sistema informativo trapianti (Sit). È comunque sempre possibile cambiare idea sulla donazione, consenso o diniego, perché vale l’ultima dichiarazione di volontà espressa.

È stata Silvia Feccia, vicepresidente vicario regionale dell’Aido, a ribadire che migliaia di persone ogni anno sono salvate con il trapianto, grazie alla solidarietà di quanti hanno scelto di compiere questo gesto d’amore e di grande civiltà.

Ha quindi ricordato le ulteriori modalità per manifestare il consenso alla donazione degli organi, e segnatamente: compilare e firmare un modulo che si può richiedere all’Urp dell’Asp di Siracusa; compilare l’atto olografo dell’Associazione italiana per la donazione degli organi, tessuti e cellule (Aido), dal momento che, grazie all’accordo stipulato tra l’Aido e il Centro nazionale trapianti, tutte le dichiarazioni raccolte dall’associazione e inserite nel Sistema informatico Aido (Sia) confluiscono nel Sit. Sono altrettanto valide, ai sensi di legge, compilazione e firma della Tessera regionale del donatore o delle tessere delle associazioni di donatori e malati, ricordandosi di portarle sempre con sé; infine è possibile scrivere un foglio libero esprimendo la propria volontà, ricordandosi di inserire i dati anagrafici, la data e la firma, e anche in tal caso custodendolo nel portafogli.

A seguire, il presidente del Lions club Augusta host, Fabio Gaudioso ha sottolineato che il tema sulla donazione degli organi è uno dei principali service distrettuali del club service. “Col tabellone che abbiamo affisso stamani – ha detto – l’intenzione è di lasciare un promemoria visibile ed evidente a qualsiasi cittadino che voglia esprimere la sua volontà di donare gli organi post-mortem”.

“Come Leo, condividiamo appieno questa iniziativa. L’attività di sensibilizzazione è d’obbligo anche perché molti ragazzi giovani non sono sempre informati su queste tematiche”, ha sottolineato Domenico Sangiorgi, giovanissimo presidente del Leo club.

Presenti all’iniziativa di sensibilizzazione, il sindaco in carica Cettina Di Pietro, la responsabile del servizio Anagrafe, Enza Torre, e il segretario del gruppo comunale Aido di Augusta, Antonio Valeri.