Primo piano Augusta, controlli notturni dei Cc: ubriaco al volante e due denunciati con coltello e spada di

AUGUSTA – I carabinieri della compagnia di Augusta, attraverso un articolato servizio di controllo del territorio svolto nella serata di ieri, hanno intensificato le verifiche sulla circolazione stradale e su soggetti già noti alle forze dell’ordine. L’attività ha portato all’identificazione di 45 persone, con quattro denunce in stato di libertà per diverse ipotesi di reato e due segnalazioni all’autorità amministrativa per droga.

Nel dettaglio, un 26enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo essere stato fermato in via Citrus. Un 39enne, già con precedenti per guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Durante le verifiche su strada, i carabinieri hanno inoltre denunciato un 25enne e un 53enne, entrambi con precedenti di polizia, rispettivamente trovati in possesso di un coltello e di una spada. Per entrambi è scattata la denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Contestualmente, a seguito di controllo di 30 veicoli, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.874 euro.

Nel corso delle stesse operazioni, due uomini sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di marijuana e crack per uso personale.

(Foto di copertina: repertorio)