Primo piano Augusta, controlli serrati dei carabinieri della compagnia sulle strade: 15 mila euro di multe di

AUGUSTA – Prima metà della settimana in corso con controlli serrati da parte dei carabinieri della compagnia di Augusta, impegnati nel territorio di competenza da Augusta a Francofonte non solo per le misure governative di contenimento sanitario da “zona bianca”, ma soprattutto per prevenire comportamenti alla guida potenzialmente pericolosi su strade urbane ed extraurbane.

I militari hanno sottoposto a controllo complessivamente 467 persone e 282 veicoli, eseguito varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestato violazioni del codice della strada in prevalenza per: mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida con telefono cellulare o con veicolo senza revisione periodica, mancata copertura assicurativa, aver guidato il mezzo con patente scaduta di validità o senza averla mai conseguita; in due occasioni sono stati multati altrettanti motociclisti che non indossavano il casco protettivo.

Complessivamente, sempre in relazione alla zona nord della provincia di competenza della compagnia carabinieri, le sanzioni amministrative elevate raggiungono un importo di circa 15 mila euro, mentre sono stati sottratti 45 punti dalle patenti di guida e ritirati 7 documenti di circolazione.

Inoltre, negli stessi giorni, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta hanno segnalato alla Prefettura aretusea un soggetto augustano poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish.

(Foto di copertina: generica)