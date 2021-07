Primo piano Augusta, sedia Job disponibile al lido della Marina militare. Consegnata da associazione “20 novembre 1989” di

AUGUSTA – È stata consegnata ieri la speciale sedia “Job” a uno dei cosiddetti lidi della Marina militare a Punta Izzo. Viene affidata alla struttura in comodato d’uso gratuito per l’intera stagione estiva dall’associazione “20 novembre 1989”, che si occupa di tutela dei diritti delle famiglie con persone diversamente abili e che proprio ad Augusta conta oltre un centinaio di famiglie aderenti.

La sedia consente a soggetti diversamente abili accompagnati di accedere agevolmente al mare, per trovare refrigerio dalla calura stagionale. La consegna si è svolta alla presenza del contrammiraglio Andrea Cottini, comandante Marisicilia, e dei rappresentanti dell’associazione, segnatamente il vicepresidente nazionale Sebastiano Amenta e il delegato comunale Alessandro Settipani.

“La sedia verrà messa a disposizione di tutti coloro che ne abbiano necessità, proprio in uno dei lidi della Marina militare che gentilmente, come ogni anno, ha messo a disposizione dei pass di accesso gratuito per i portatori di handicap e accompagnatori – si legge nella nota dell’associazione – Purtroppo, a causa delle restrizioni Covid, sono stati messi a disposizione dell’associazione solo pochi pass, che pertanto avranno una durata limitata proprio per favorire una turnazione degli associati e cercare di venire incontro alle esigenze di tutti“.