Primo piano Augusta, controlli serrati su strade ed esercizi pubblici: sanzionato un locale

AUGUSTA – Diversi posti di controllo, negli ultimi giorni di avvicinamento al weekend, sono stati effettuati sia nel centro urbano che nelle zone periferiche da agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di Augusta e al reparto prevenzione crimine di Catania.

Il bilancio reso noto è di 73 veicoli controllati, identificando 121 persone ed elevando 7 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. “Molte delle persone controllate sono state identificate nei pressi di locali pubblici“, si sottolinea nel comunicato della Polizia di Stato.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a controllo anche esercizi commerciali e uno di questi, adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, è stato sanzionato per alcune violazioni amministrative per un ammontare di circa 1.500 euro.

Anche a seguito del servizio di controllo del territorio con posti di blocco predisposto nei primi giorni di giugno, dal comunicato diramato dalla Polizia di Stato emergeva un bilancio simile. Allora erano infatti stati controllati 75 veicoli, con l’identificazione di 131 persone (di cui 16 già note alle forze di polizia), elevando 7 sanzioni amministrative per altrettante violazioni del Codice della strada e, nello specifico, per omessa revisione del veicolo e per utilizzo del telefono cellulare alla guida.

