Primo piano Augusta, la prevenzione diventa talk con il “salotto sanitario” di Rotary e Asp di

AUGUSTA – Una serata all’insegna della prevenzione, dell’informazione sanitaria e delle arti, ha animato la sala conferenze (già teatro) della Marina militare, sulla banchina “Tullio Marcon”. L’occasione è stata l’evento chiamato “PreMusArt – Salotto sanitario”, organizzato dallo storico Rotary club Augusta in collaborazione con la Direzione e il Centro gestionale screening dell’Asp di Siracusa, il Comando Marisicilia e la 4ª Divisione navale – Comforpat di Augusta, con il patrocinio del Comune di Augusta.

L’iniziativa, svolta nella serata di giovedì 12 giugno, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori della mammella, del colon-retto e del collo dell’utero, promuovendo al contempo l’adesione agli screening gratuiti offerti dall’Azienda sanitaria provinciale. Nel corso della serata è stato infatti possibile prenotare tre esami di prevenzione oncologica: la mammografia, rivolta alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni; la ricerca del sangue occulto nelle feci, riservata a uomini e donne della stessa fascia d’età per lo screening del colon-retto; e il test HPV o Pap test, destinato alle donne tra i 25 e i 64 anni per la prevenzione del cervicocarcinoma, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dei programmi attivi nella provincia di Siracusa.

Ad aprire l’evento è stato il presidente del Rotary club Augusta, Francesco Messina, che ha sottolineato come la promozione della salute rientri tra le aree di intervento prioritarie del Rotary International. “In questo ambito i rotariani si impegnano proprio a migliorare ed aumentare l’accesso all’assistenza sanitaria gratuita, sensibilizzando e mobilitando le comunità a prevenire la diffusione delle malattie“, ha affermato nel suo intervento introduttivo.

Sono seguiti i saluti istituzionali del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, del comandante della Stazione navale Lino Morello, del direttore dell’Infermeria presidiaria Salvatore Mirabile, del governatore del Distretto Rotary 2110 Giuseppe Pitari, del direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone e del direttore sanitario dell’Asp Salvo Madonia, tutti accomunati dall’obiettivo di sostenere, in rete, iniziative di salute pubblica a favore del territorio.

La serata è entrata nel vivo con lo svolgimento dei tre “salotti sanitari”, ciascuno introdotto da brani musicali eseguiti dal violinista Giovanni Borneo, sedicenne canicattinese, e dalla voce di Antonello Mallaci, titolare di funzione organizzativa di coordinamento nell’Azienda sanitaria e per l’occasione conduttore dell’evento. Nel solco della sinergia tra le arti per la prevenzione, nella sala sono stati esposti i quadri dell’artista augustana Oriana Purrazzo.

Il primo salotto ha visto protagonisti i summenzionati rappresentanti delle istituzioni civili, militari e sanitarie. Il sindaco Di Mare ha sottolineato la sensibilità del Comune nel sostenere iniziative concrete a tutela della salute, mentre il comandante Morello e il direttore Mirabile hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra Marina militare e Asp nella promozione delle attività di prevenzione. Il governatore distrettuale del Rotary, Pitari, che è socio proprio del club di Augusta, ha richiamato i progetti avviati dal distretto in ambito oncologico, tra cui quello sull’innovazione terapeutica, mentre il dg Caltagirone e il ds Madonia hanno delineato lo stato dei servizi di screening attivi a livello provinciale rispetto alle altre aziende sanitarie siciliane.

Il secondo salotto ha approfondito i temi specifici dello screening oncologico. Sabina Malignaggi, responsabile del Centro gestionale screening, ha illustrato la struttura organizzativa che consente l’attivazione dei programmi di prevenzione sul territorio. Mariangela Adamo, responsabile dello screening mammografico, ha parlato dell’evoluzione culturale dell’approccio femminile alla prevenzione del tumore al seno, ribadendo la necessità di un costante lavoro educativo. Vincenzo Puglisi, referente per lo screening del colon-retto, ha posto l’attenzione sulle difficoltà legate alla scarsa partecipazione, spesso condizionata da paura o disinformazione. Katjusa Messina, responsabile dello screening ginecologico, ha invece presentato il nuovo modello organizzativo basato sul test HPV come strumento primario per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero.

Il terzo e ultimo salotto ha coinvolto le strutture ospedaliere, rappresentate dai rispettivi direttori di reparto. Giovanni Licciardello, direttore sanitario dell’ospedale “Muscatello” di Augusta, ha illustrato il ruolo del presidio ospedaliero nella promozione dello screening oncologico. Giovanni Trombatore, direttore del dipartimento di Chirurgia, ha descritto l’organizzazione della Breast unit dell’Asp, centro di riferimento per le pazienti oncologiche. Paolo Tralongo, direttore del dipartimento di Oncologia, ha condiviso il valore della prevenzione, anche alla luce della sua recente nomina a presidente nazionale del Cipomo (Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri). Antonino Bucolo, direttore del dipartimento Materno-Infantile, ha spiegato il funzionamento del terzo livello chirurgico per lo screening ginecologico svolto tra Siracusa e Lentini. Infine Rosario Tumino, direttore dell’Anatomia patologica, ha ricordato il ruolo spesso silenzioso ma fondamentale degli anatomopatologi nel percorso diagnostico-terapeutico.

La serata si è conclusa con i saluti finali del presidente Messina, la consegna ai relatori dei gagliardetti e di alcune pubblicazioni rotariane, e un’ultima esibizione musicale a suggellare un evento che ha saputo unire medicina, istituzioni, arte e comunità in un’unica direzione: la promozione della salute attraverso la prevenzione.