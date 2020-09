Primo piano Augusta, controlli su strada dei carabinieri: multe per 3 mila euro, segnalati tre assuntori di droga di

AUGUSTA – Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Augusta hanno effettuato numerosi controlli sia sulle strade della zona nord della provincia, territorio di competenza, che, in particolare, nelle zone balneari e di villeggiatura di Brucoli e Agnone Bagni per prevenire ed eventualmente sanzionare gli assembramenti vietati dai provvedimenti governativi anti-Covid.

Durante i servizi, i militari hanno controllato 18 esercizi commerciali anche sotto quest’ultimo profilo, senza elevare sanzioni, mentre nelle strade urbane ed extraurbane hanno sottoposto a controllo 324 persone e 215 veicoli, eseguendo 9 perquisizioni personali e veicolari.

Qui di seguito le contravvenzioni elevate ai sensi del codice della strada: 4 multe per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 2 per mancata revisione periodica. L’importo complessivo delle multe ammonta a 3 mila euro, mentre sono stati sottratti 30 punti dalle patenti di guida.

Nel corso dei servizi, sono stati sorpresi tre giovani in possesso di piccole quantità di droga per uso personale. Infatti perquisizioni veicolari e personali hanno portato in particolare al sequestro di 2,6 grammi di cocaina, trovati in possesso di un giovane, e di 1 grammo di marijuana in possesso a due giovani, uno dei quali deteneva anche un coltello di genere vietato. I tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura in via amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre il giovane che deteneva il coltello è stato anche denunciato in stato di libertà per il possesso abusivo alla Procura di Siracusa.

(Foto di copertina: generica)