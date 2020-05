Primo piano Augusta, Coronavirus, 4 nuovi guariti. Sono 6 i contagiati attuali di

AUGUSTA – Buone notizie per la città, che ieri ha affrontato l’inizio della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus. 4 nuove guarigioni tra gli augustani risultati positivi al Covid-19, portano il numero complessivo dei guariti a 6. I quattro sono infatti risultati negativi a entrambi gli esami del tampone a cui sono stati sottoposti nei giorni scorsi.

Restano 6 augustani attualmente positivi, di cui 3 ricoverati in tre diversi nosocomi, rispettivamente nei reparti Covid del “Muscatello” di Augusta, dell’ “Umberto I” di Siracusa e del “San Marco” di Catania. Gli altri 3 si trovano in isolamento domiciliare sotto sorveglianza sanitaria, questi ultimi in attesa del risultato dei tamponi.

(Nella foto di repertorio in copertina: vecchio padiglione dell’ospedale “Muscatello” dove è ubicato il Covid center)