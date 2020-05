Primo piano Augusta, arrestato 32enne incensurato per detenzione di cocaina di

AUGUSTA – È stato sottoposto a controllo dai carabinieri, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura ieri all’ingresso della città, e infine arrestato per detenzione di 45 grammi di cocaina.

I militari del Norm di Augusta hanno identificato il trentaduenne augustano S.V., risultato incensurato, e a seguito di perquisizione veicolare e personale gli hanno sequestrato la quantità di sostanza stupefacente, contenuta in 5 involucri termosaldati.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari nella propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea. Inoltre, è stato multato per la violazione delle misure di contenimento sanitario per la pandemia da Coronavirus, non potendo addurre alcuna delle motivazioni previste dai decreti governativi per gli spostamenti.