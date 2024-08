Primo piano Augusta, corso antifumo al San Biagio: l’86% ha smesso in 4 sedute di

AUGUSTA – Un successo il corso gratuito per la dismissione dal fumo tenuto dal dottor Fabio Scandurra (nella foto di repertorio in copertina) nell’auditorium comunale di palazzo San Biagio nei cinque mercoledì del mese di luglio (2 ore a pomeriggio).

Il corso era stato annunciato dal sindaco Giuseppe Di Mare a fine giugno, quale iniziativa volontaria del medico cardiologo, di origini siracusane ma augustano per adozione e recente cittadinanza onoraria, assistito per l’occasione dalla psicologa Adriana Di Tommaso.

34 i partecipanti, fumatori da venti a sessanta sigarette al giorno, alcuni con malattie respiratorie anche gravi. Viene reso noto che 29 di questi, pari all’86 per cento, hanno smesso di fumare già dal quarto mercoledì.

È stato un modo, per Scandurra, di esportare al di fuori delle mura ospedaliere il modello già sperimentato in una decina d’anni, con risultati straordinari, al centro antitabacco del “Muscatello”.

Il metodo seguito è stato quello che al mondo viene ritenuto il più efficace, che comprende l’uso di terapia con citisina (alcaloide di origine naturale, presente in diverse piante), sedute di psicologia e “disturbi” alle abitudini e al “gusto” dei fumatori, con più cambi di marca delle sigarette abituali, il dover scrivere la descrizione del bisogno di ogni sigaretta fumata e le tecniche del sostegno di gruppo.

“Tali cifre rappresentano certamente un notevole successo per l’iniziativa che andrà sostenuta e riproposta nel tempo! – ha scritto il sindaco sulla sua pagina social – Colgo l’occasione per ringraziare la dott.ssa Adriana Di Tommaso, la cui perizia ha permesso di avere una assistenza psicologica di alto livello, la prof.ssa Domenica Solano, per la collaborazione di segreteria, ed un grande ringraziamento va al dott. Fabio Scandurra, un orgoglioso cittadino augustano sempre pronto e disponibile per il bene e la salute dei cittadini“.

Al momento, non è previsto un nuovo ciclo di sedute a palazzo San Biagio.