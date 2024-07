Primo piano Augusta, costituito comitato per il referendum contro l’autonomia differenziata di

AUGUSTA – Nasce anche ad Augusta il Comitato promotore del referendum abrogativo sull’autonomia differenziata, approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 19 giugno.

Il comitato è stato costituito ieri, una settimana dopo quello provinciale, nella sede della Camera del lavoro – Cgil di Augusta e ne fanno parte “diversi rappresentanti politici, associazioni e liberi cittadini – fa sapere il sindacato – che si sentono in dovere di dare un contributo fattivo per la raccolta delle firme per il referendum e per dare un segnale politico forte contro la scellerata legge promossa dal ministro Calderoli della Lega, nonché dal governo Meloni, che di fatto vuole relegare le regioni del Sud a territori di serie B, collidendo con la necessità costituzionale di equità e giustizia sociale che deve dare pari dignità a tutti i cittadini italiani“.

Il primo banchetto di raccolta firme si terrà giovedì 1 agosto dalle ore 7 alle 12 al mercato settimanale “del giovedì” alla Borgata, ma è comunque possibile firmare tutti i giorni nella sede della Camera del lavoro in via Megara nelle fasce orarie 9-12,30 e 16-19.

Sono necessarie 500mila firme in Italia per ottenere l’indizione del referendum popolare che dia la possibilità agli elettori di esprimersi sulla cancellazione della legge Calderoli. La raccolta delle firme, con scadenza il 30 settembre prossimo, si svolgerà sotto il logo della campagna “Contro l’autonomia differenziata – Una firma per l’Italia”.

L’elenco degli aderenti, così come divulgato, è il seguente: Camera del lavoro – Cgil di Augusta rappresentata dalla segretaria Lorena Crisci e dai membri del direttivo; Cgil con Carmelo Rapisarda della segreteria provinciale e Fiorindo Passanisi, nonché Domenico Saraceno e Luigi Rapina dello Spi; alcuni rappresentanti della Uil; Partito democratico con il segretario del circolo cittadino Luca Vita e il consigliere comunale Giancarlo Triberio; Movimento cinque stelle con i consiglieri comunali Roberta Suppo e Uccio Blanco; Alleanza Verdi e Sinistra; Sud chiama Nord con Aldo Raina; Libera con la referente locale Rita Pancari; Legambiente Augusta con il dirigente regionale Enzo Parisi; Auser con la responsabile Enza D’Antoni; Anpi con Pier Antonio Mantinei.