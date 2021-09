Primo piano Augusta, Covid, al via terza dose “addizionale” anche al Muscatello. Ecco le categorie di

AUGUSTA – La cosiddetta vaccinazione “addizionale” della terza dose anti-Covid per persone immunocompresse e trapiantate (diversa dalla dose “booster” per le altre categorie, prevista nei prossimi mesi) vede l’Asp di Siracusa pronta già da lunedì 20 settembre. Tra i punti vaccinali protetti, individuati per questo target, figura l’ospedale “Muscatello” di Augusta (nella foto di repertorio in copertina, ndr), in orario mattutino dalle 9 alle 12.

“Agevolare le persone estremamente fragili, in via prioritaria immunocompromesse e trapiantate, a ricevere la terza dose addizionale di vaccino anti-Covid, predisponendo corsie preferenziali, punti vaccinali protetti dedicati e referenti aziendali che sovrintendano al buon funzionamento dell’organizzazione con la collaborazione dei medici di famiglia e dei direttori delle Unità operative complesse ospedaliere dei reparti che hanno in carico tale target di pazienti“. È con questo obiettivo che la Direzione strategica dell’Asp di Siracusa, fermo restando la priorità del raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli nell’intera popolazione avente diritto (over 12), ha predisposto a partire dal ieri, 20 settembre, l’avvio della vaccinazione addizionale della terza dose ai soggetti fragili secondo le priorità previste dalle disposizioni nazionali e regionali. In questa prima fase possono sottoporsi alla terza dose persone immunocompromesse e trapiantate che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 28 giorni.

I punti vaccinali protetti, individuati per tale target, sono l’hub regionale all’Urban center di Siracusa, nella fascia oraria 8-12/16-19 e i presidi ospedalieri di Augusta e Lentini dalle ore 9 alle 12 e Avola dalle ore 14 alle 19. I medici di famiglia e i direttori delle Unità operative complesse di Oncologia, Ematologia e Nefrologia e relative articolazioni periferiche contribuiranno a individuare i pazienti in carico alle strutture sanitarie con i requisiti previsti da avviare alla vaccinazione addizionale.

È possibile accedere alla terza dose anche attraverso prenotazione nel portale di Poste italiane o direttamente presentandosi al centro vaccinale con la documentazione medica attestante la patologia. Sono attualmente dieci le categorie che possono ricevere una terza dose addizionale di vaccino anti-Covid la cui lista è contenuta nella recente circolare del Ministero della Salute che individua le condizioni che ne danno diritto.

Nella circolare, tra le persone immunocompromesse e trapiantate, sono incluse le seguenti condizioni che, riporta la circolare, potranno essere aggiornate sulla base di evidenze disponibili: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule Cart); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

Sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, tali soggetti dovrebbero aver già ricevuto due dosi di vaccino a mRna. Comunque, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen), considerate le indicazioni fornite dalla commissione tecnico scientifica di Aifa, si sottolinea nella circolare, “sarà possibile utilizzare come dose addizionale uno qualsiasi dei due vaccini a m-Rna autorizzati in Italia: Comirnaty di Biontech/Pfizer nei soggetti di età ≥ 12 anni e Spikevax di Moderna nei soggetti di età ≥ 18 anni“.

Dopo la terza dose addizionale, in base alle indicazioni ministeriali e del Comitato tecnico scientifico, sarà la volta delle cosiddette dosi “booster”, cioè una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale.