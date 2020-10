Primo piano Augusta, Covid, attuali positivi scendono a 44 di

AUGUSTA – Questa sera il numero degli attuali positivi nel territorio comunale, comunicati dall’autorità sanitaria al sindaco Di Mare, scende a 44. Sono otto in meno rispetto all’aggiornamento fornito dal primo cittadino la sera del 27 ottobre.

Ricordiamo che il picco “storico” di casi positivi ad Augusta, anche rispetto alla prima ondata della pandemia, si è registrato il 25 ottobre, quando il numero era pari a 56. Purtroppo non vengono comunicati altri dati che possano fornire un quadro locale più completo quali i nuovi positivi e i guariti, come avviene con l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute che riporta oggi 39 nuovi contagi in provincia di Siracusa a fronte dei 789 nuovi positivi, 13 decessi e 4 ricoveri in terapia intensiva nell’intera regione.

“Raccomando a tutti noi, a tutti voi, di usare la mascherina sempre – scrive il sindaco – Evitiamo assembramenti e spostamenti non necessari e piano piano ne usciremo da questa brutta situazione. Prudenza e molta attenzione“.

(Foto di copertina: generica)