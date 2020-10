Primo piano Augusta, Covid, casi positivi salgono a 40. Il sindaco: “Quota allarmante” di

AUGUSTA – Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel territorio di Augusta salgono a 40, il numero più alto mai registrato in città. Con un videomessaggio sui social, è stato il sindaco uscente Cettina Di Pietro (nella foto di repertorio in copertina) a fornire il nuovo numero, in forte crescita dalla scorsa settimana presumibilmente anche per l’elevato numero di tamponi eseguiti in città. Sono 11 casi positivi in più rispetto al dato divulgato lo scorso lunedì sera.

“Mi sembra doveroso darvi comunicazione aggiornata, che ho ricevuto su mia richiesta stamattina sul numero di casi Covid presenti in questo momento nel nostro territorio – ha detto – Purtroppo siamo saliti all’allarmante quota di numero 40 casi di positivi. Tutti i contatti sono stati individuati, per quello che è a mia conoscenza. Però è una situazione preoccupante davvero, non si era mai verificato un numero di contagi così alto nel nostro territorio”.

”Capisco che è molto difficile pensare di dover ritornare alla situazione che abbiamo vissuto con il lockdown – ha proseguito – però invito tutti, che ci piaccia o meno, a rispettare le prescrizioni previste nel Dpcm e dal Ministero della Salute in ordine alle misure da adottare”.

”Si sta lavorando anche sul piano del trasporto pubblico – ha aggiunto il primo cittadino in carica – perché su questo punto ho ricevuto molte segnalazioni soprattutto dagli studenti”.

“Benché abbia già da giorni modificato la denominazione della mia pagina – ha premesso – sono ancora sindaco in carica fino alla proclamazione del nuovo sindaco, che avverrà entro ritengo mercoledì della prossima settimana”. Si svolgeranno infatti domenica 18 e lunedì 19 ottobre le operazioni di voto per il ballottaggio.