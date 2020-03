Primo piano Augusta, Covid center “provvisorio” nei locali di Chirurgia con percorso dedicato. Sindaco e Asp confermano di

AUGUSTA – L’ipotesi della previsione di un Covid center anche all’interno dell’ospedale “Muscatello” di Augusta, su cui abbiamo pubblicato la scorsa domenica, era stata sostanzialmente confermata dalla direzione generale dell’Asp nel pomeriggio di ieri, con un comunicato di precisazioni (che riportiamo alla fine dell’articolo) rispetto ad alcune perplessità espresse dall’Ail Siracusa (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) sui timori di “promiscuità di reparti” con Oncologia ed Ematologia. Arriva oggi la conferma istituzionale sul Covid center da parte del sindaco Cettina Di Pietro, attraverso una dichiarazione sulla pagina social.

Il Covid center è in allestimento nel nosocomio augustano, non in locali in disuso, quindi, bensì al posto del reparto di Chirurgia al primo piano del vecchio padiglione, quale “provvedimento provvisorio che riguarda l’emergenza“, come riferisce il primo cittadino, adottato dalla direzione strategica dell’Asp. Il sindaco aggiunge: “Attualmente, vista la situazione, la nostra Chirurgia è stata – ripeto provvisoriamente – accorpata al reparto di Chirurgia di Lentini dove si svolgono gli interventi urgenti. La decisione di sfruttare quei locali è dovuta alla celerità con cui si deve approntare la struttura di contenimento degli affetti da Covid“.

Il sindaco Di Pietro riferisce così quanto avrebbe appreso ieri da un colloquio con il direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra. “Mi ha sottolineato – afferma il primo cittadino – che tutti i Presidi ospedalieri del territorio dell’Asp debbono assicurare posti agli affetti da Coronavirus. Finita l’emergenza, Chirurgia tornerà a funzionare come prima. Anzi il dottore Ficarra mi ha preannunciato novità per quanto riguarda il reparto di Oncoematologia che, purtroppo, al momento debbono essere rimandate al dopo epidemia“.

È utile riportare, per completezza d’informazione, quanto dichiarato dal vertice dell’Azienda sanitaria provinciale, Ficarra ieri pomeriggio. “Il percorso previsto per l’ospedale Muscatello di Augusta nell’ambito del Piano Covid aziendale, con l’individuazione del reparto di Chirurgia dedicato in questa fase di emergenza a pazienti Covid non gravi, con la stessa logica degli altri ospedali della provincia non avrà alcuna promiscuità con altri reparti – ha rassicurato – considerato che il direttore sanitario Anselmo Madeddu assieme ai coordinatori del programma per il Covid Center di Augusta, Rosario Di Lorenzo e Roberto Risicato, hanno previsto percorsi dedicati e separati”.