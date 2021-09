Primo piano Augusta, Covid, giù i positivi ma i ricoverati sono 17. Vaccinazione a un passo da quota 70% di

AUGUSTA – È in netta discesa il numero degli attuali positivi al Covid-19 nel territorio comunale, 173 secondo il dato Asp divulgato oggi dal Comune (riferibile a ieri). Al contempo, però, sono cresciuti, seppure di poche unità, gli augustani ospedalizzati: ne risultano 17, di cui uno in terapia intensiva.

Prendendo a riferimento il periodo che va dall’inizio del decremento dei contagi, dal 30 agosto scorso, ci sono infatti 136 attuali positivi in meno ma tre ricoveri in più, dovendo registrare anche tre decessi.

Con il comune relegato da sabato scorso in una “zona arancione” in salsa siciliana in vigore fino a martedì 14 settembre, procede la campagna di vaccinazione che arriva a un passo da quel 70 per cento di vaccinati con prima dose (sulla popolazione in età vaccinale, quindi over 12), nota soglia tra i criteri tenuti in considerazione dalla Regione.

Secondo i dati divulgati oggi, sono 21.656 i vaccinati con prima dose ad Augusta (69,24 per cento), mentre sono 18.816 gli immunizzati (60,16 per cento). Insomma, mancano 237 augustani da vaccinare con prima dose per raggiungere la soglia minima auspicata dalla Regione.

