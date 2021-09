Primo piano Tennis amatoriale, campionati italiani Lions-Leo, l’augustano Marco Failla conquista vittoria e piazza d’onore di

AUGUSTA – Si è tenuta dal 3 al 5 settembre, nella Polisportiva “Consolini” di Costermano sul Garda (Verona), la 17ª edizione dei campionati italiani di tennis Lions e Leo, torneo amatoriale nazionale riservato ai soci del club service Lions e dell’organizzazione giovanile Leo.

La competizione è stata organizzata dall’Unione italiana Lions tennisti (Uilt), presieduta da Pierluigi Piccoli, socio del Lions club Verona Catullo, del multidistretto 108 Italy.

Come rendono noto i presidenti dei club Lions e Leo cittadini, rispettivamente Giovanni Garofalo e Domenico Sangiorgi, alla competizione ha preso parte per la prima volta l’augustano Marco Failla, già presidente del Leo club Augusta di cui è attualmente socio, tennisticamente cresciuto nella scuola tennis del Nuovo Circolo Tennis Augusta diretta dal maestro nazionale Leonardo Panarello. Failla si è classificato secondo nel tabellone del “singolare maschile under 60” e ha centrato la vittoria nel “doppio misto” in coppia con Nadia Legnani, tennista di Parabiago (Milano).

Alla premiazione sono intervenuti il governatore del distretto Lions 108 Ta1, Giorgio Barbacovi, e l’assessore allo Sport del Comune di Costermano sul Garda, Morgana Sala.