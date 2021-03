Primo piano Augusta, Covid, incremento di 71 positivi in 8 giorni. Da venerdì zona arancione “rafforzata” di

AUGUSTA – Salgono a 138 gli attuali positivi al Covid-19 nel territorio comunale, quindici più di ieri, settantuno in più negli ultimi otto giorni, confermando purtroppo l’impennata da circa dieci positivi al giorno. Rilevano, sotto questo aspetto, gli “oltre duecento” augustani in isolamento fiduciario, in attesa del responso dell’esame del tampone, numero divulgato ieri dal sindaco Giuseppe Di Mare in un videomessaggio social. Pertanto si resta dal 12 marzo al di sopra della soglia dello 0,25 percento di contagiati (rispetto alla popolazione), cioè l’incidenza cumulativa settimanale esplicitata nel decreto-legge del 13 marzo quale criterio per valutare l’istituzione di zone rosse.

Da venerdì 19 marzo, fino a giovedì 1 aprile, al via ad Augusta una zona arancione “rafforzata” rispetto alle restrizioni regionali, che seguono le prescrizioni da “zona arancione” previste dal Dpcm Draghi del 2 marzo. Come da ordinanza sindacale numero 6, suggerita dall’Asp, pubblicata oggi nell’albo pretorio online, per due settimane tutte le scuole devono sospendere l’attività didattica in presenza (deroga ministeriale per i laboratori di inclusione scolastica), vige il divieto di assembramento in piazze, larghi, o simili (in realtà misura di contenimento sanitario già prevista in “zona gialla” e meno restrittiva del divieto di stazionamento disposto dal sindaco lo scorso gennaio), nonché nei supermercati, inoltre sono chiusi parchi giochi pubblici e biblioteca comunale (unico spazio culturale rimasto fruibile fino ad oggi ai sensi della “zona arancione” secondo l’ultimo Dpcm).

Alla vigilia dell’entrata in vigore delle ulteriori restrizioni comunali, è stata celebrata per la prima volta anche ad Augusta la ricorrenza della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, legge approvata ieri dal Parlamento e promulgata stamani dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Bandiere a mezz’asta sul palazzo di città (vedi foto di repertorio in copertina, ndr), osservando un minuto di silenzio, al rintocco delle ore 11, in memoria delle vittime della pandemia, e auspicando che tale tragica conta possa al più presto arrestarsi con la campagna di vaccinazione globale in corso.