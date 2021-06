Eventi Augusta, Covid, “porte aperte” Astrazeneca e J&J per over 18 al Polivalente fino a domenica di

AUGUSTA – Torna l’iniziativa “Porte aperte” in Sicilia e anche ad Augusta. Da oggi, giovedì 10 giugno a domenica 13 i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria presso i centri vaccinali territoriali anche senza prenotazione. I vaccini dedicati all’iniziativa sono Vaxzevria di Astrazeneca e Janssen di Johnson & Johnson.

Ad Augusta sarà possibile ricevere questi due vaccini anti-Covid senza prenotarsi dalle ore 9 alle 19 nel centro vaccinale territoriale allestito nella palestra del Polivalente insistente su piazza Unità d’Italia. Parallelamente è in corso la campagna vaccinale con prenotazione per il target 16-39 anni, a cui sono destinate le dosi Pfizer e Moderna, sia al Polivalente che all’ospedale “Muscatello”.

L’iniziativa “Porte aperte” prende l’avvio da una disposizione del presidente della Regione, Nello Musumeci per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione. La Regione ha reso noto che nel periodo compreso tra l’1 e il 6 giugno sono state effettuate quasi 287 mila somministrazioni, superando ogni giorno il target assegnato alla Sicilia dalla struttura commissariale nazionale.

