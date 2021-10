Primo piano Augusta, Covid, stabile il numero degli attuali positivi ma con due nuovi ospedalizzati. Vaccinazione al 77% di

AUGUSTA – Due augustani ospedalizzati (in terapia ordinaria), dopo quasi una settimana in cui il numero dei ricoveri risultava, per fortuna, azzerato. Questa la principale novità dei dati sull’andamento della pandemia in città trasmessi oggi dall’Asp e resi noti dal Comune.

Gli attuali positivi al Covid-19 nel territorio comunale si attestano ormai stabilmente in una fascia numerica tra 40 e 50 dal 27 settembre scorso (erano 47). Il dato odierno, riferibile a ieri, è pari a 45. Numeri ben lontani dal picco storico comunale raggiunto il 29 agosto scorso, quando gli attuali positivi erano 309, e da allora in continuo decremento.

Parallelamente procede la campagna vaccinale, tra l’ospedale “Muscatello” e il centro territoriale al Polivalente del “Costa”, con il 77,16 per cento di cittadini over 12 vaccinati con prima dose, mentre i cosiddetti immunizzati (chi ha ricevuto entrambe le dosi o l’unica dose Janssen) sono il 71,13 per cento.

All’ospedale “Muscatello” viene effettuata da alcune settimane anche la cosiddetta vaccinazione “addizionale” della terza dose anti-Covid per persone immunocompresse e trapiantate (diversa dalla dose “booster” per le altre categorie, prevista nei prossimi mesi).

