Primo piano Augusta, crisi idrica Isola, avviso alla zona alta: "Utilizzare risorse idriche con moderazione"

AUGUSTA – “Si comunica agli abitanti di Augusta isola che a causa di un guasto al pozzo dei giardini pubblici non potrà essere garantita l’erogazione idrica nella zona alta dell’abitato. Le fonti alternative sono in funzione. La popolazione abitante nella zona indicata è invitata ad utilizzare le proprie risorse idriche con moderazione al fine alleviare il disagio“. Questo l’avviso diramato dal Comune tramite app “Telegram” intorno alle 9 di stamani.

Anche il 16 agosto, precedente avviso rivolto all’Isola, erano stati annunciati per l’intero centro storico “disservizi idrici a seguito di lavori in corso“. Nuovi possibili disservizi, quindi, per residenti e attività della cosiddetta “parte alta” del centro storico a causa dell’ennesimo guasto al pozzo esistente, responsabile della crisi idrica dell’Isola iniziata nell’ottobre 2019, nonostante sia stato riqualificato nel gennaio del 2020 (vedi foto di repertorio in copertina, ndr).

Residenti e attività dell’Isola attendono ancora l’avvio del nuovo pozzo di riserva, realizzato negli ultimi sette mesi e mezzo in prossimità dell’esistente a spese di quattro aziende della zona industriale, ma non ancora in funzione perché da alcune settimane viene spurgato.