Primo piano Augusta, Triberio (Pd) attacca: “Centro storico si svuota, basta operazioni di facciata” di

AUGUSTA – All’indomani della presentazione del nuovo presidente del Comitato commercianti Augusta, interviene con toni critici il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Triberio, esponente del Partito democratico e componente dell’assemblea nazionale del partito, puntando l’attenzione sulla crisi del commercio nel centro storico.

“Da mesi assistiamo a un progressivo spegnimento del cuore della nostra città: serrande che si abbassano, attività storiche che chiudono e sempre meno nuove aperture. Un fenomeno grave, che richiederebbe visione, programmazione e interventi concreti”, afferma Triberio nella nota stampa diffusa.

Secondo il consigliere, “l’amministrazione guidata dal sindaco Di Mare risponde con operazioni di maquillage e iniziative di pura immagine“, pertanto afferma: “Basta operazione di facciata“.

Nel mirino anche la recente conferenza stampa al palazzo di città, con cui è stata ufficializzata l’elezione del nuovo presidente del Cca, che riunisce poco meno di cinquanta esercenti del centro storico. “Un evento accompagnato da tanto di invito con stemma comunale – evidenzia – che appare più come un tentativo di coprire il fallimento dell’azione amministrativa sullo sviluppo commerciale, piuttosto che un reale cambio di passo”.

Triberio richiama poi le più recenti edificazioni da parte di catene della Gdo alle porte di Augusta: “Sono stati autorizzati nuovi centri commerciali senza che la città si dotasse di un piano commerciale comunale degno di questo nome, capace di offrire una visione organica e sostenibile. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il centro si svuota mentre la grande distribuzione commerciale cresce senza equilibrio”.

Il consigliere sottolinea inoltre che “oggi si registra una vera e propria “sommossa silenziosa” di chi, giorno dopo giorno, assiste impotente alla chiusura di tante attività, senza aver ricevuto negli anni supporto, incentivi o strategie adeguate”.

Critiche anche sul tema dei parcheggi nell’Isola, dopo che un mese fa il primo cittadino ha diffuso sui canali social il render dell’idea progettuale, ancora all’atto preliminare del Dip, di un parcheggio a gradoni tra via Xifonia e il lungomare Jonio. “Presentare un semplice rendering, privo di progettazione concreta e di certezze sulla realizzazione di un nuovo parcheggio – contesta – non può essere considerato uno strumento affidabile per attrarre investimenti o dare fiducia a chi vorrebbe aprire un’attività nel centro storico”.

Non manca, nella nota stampa di Triberio, un affondo sul tema delle imminenti elezioni amministrative: “Risulta quantomeno atipico che alcuni rappresentanti dei commercianti che hanno vissuto e accompagnato questa fase critica siano oggi candidati a sostegno del sindaco Di Mare. I cittadini e gli operatori economici meritano chiarezza e coerenza”.

L’esponente del Pd ribadisce, infine, la linea del partito: “Continueremo a chiedere un cambio reale di rotta: servono politiche concrete, un piano commerciale condiviso e interventi immediati per restituire vita, attrattività e futuro al nostro centro storico”.