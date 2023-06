Primo piano Augusta, crollo di calcinacci in via San Giuseppe. Intervento dei vigili del fuoco di

AUGUSTA – Un improvviso e fragoroso crollo di calcinacci nel centro storico, a pochi passi dai giardini pubblici e dalla via principale, nelle ore serali del sabato sera, per fortuna senza alcuna conseguenza.

È successo poco dopo le 22 in via San Giuseppe, in prossimità dell’intersezione con via Colombo, proprio dinanzi ai locali che ospitavano l’ufficio Anagrafe.

Un distacco di calcinacci dal prospetto di un fatiscente immobile privato su due livelli, ai civici 10 e 12, ha indotto il vicinato a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Non potendo accedere alla stretta via con l’autoscala, i pompieri hanno fatto ricorso a una scala tradizionale per raggiungere le parti pericolanti da rimuovere.

La porzione di strada dinanzi ai due civici è stata quindi transennata da agenti della Polizia municipale, in attesa delle successive verifiche sull’immobile.