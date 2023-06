Primo piano Augusta, la maestra Renata va in pensione dopo 45 anni. L’affetto di ds e colleghe del “Costa” di

AUGUSTA – Dopo 45 anni di onorato servizio, è suonata l’ultima campanella anche per la maestra Renata Fazio. Da che si abbia memoria al 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa“, ha seguito ogni fase di crescita della scuola, da quando l’istituto aveva la denominazione originaria di 2° Circolo didattico.

Prima nel mondo dell’infanzia e poi in quello della primaria, ha accompagnato i piccoli alunni, con professionalità e dolcezza, verso la vita degli adulti. In preparazione della festa di pensionamento di stamani, l’attuale dirigente scolastica Valentina Lombardo intende evidenziare l’encomiabile lavoro svolto da Renata Fazio: “I docenti che vivono la scuola con abnegazione e gioia, sono la fortuna di un istituto – riferisce a La Gazzetta Augustana.it – A nome di tutta la comunità scolastica voglio ringraziarla per la grande professionalità e la saggezza profusa a servizio di tutti“.

Tanti gli apprezzamenti arrivati dalle colleghe. Dice di lei Loredana Conticello: “Renata, è una collega che potrebbe narrare la storia del “Domenico Costa”. La sua esperienza dapprima alla scuola dell’infanzia e poi alla scuola primaria, fanno di lei un’insegnante completa a 360 gradi. Con il suo carattere conviviale ha saputo catturare il cuore di alunni, genitori e colleghi. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, ha collaborato in modo ottimale con la dirigenza, rappresentando noi colleghi, costruendo ponti solidi e creando tra le varie componenti rapporti sereni e proficui. Le auguriamo di vivere appieno questa nuova fase della sua vita, anche se una maestra è come il diamante… È per sempre“.

Tra i numerosi messaggi di auguri dalla scuola, ci segnalano quello della collega Maria Maletta: “Renata è per me un esempio di professionalità e di empatia verso alunni e colleghi. Una maestra da cui ho imparato molto“. “Non appena pronuncio il suo nome, mi risalgono in mente tantissimi ricordi: ricordi che si incasellano e si alternano – dice Teresa Santanello – Ringrazio per la disponibilità e lo spirito di collaborazione che l’ha sempre contraddistinta e che in questi anni l’ha resa unica. Mi auguro che gli anni della pensione siano pieni d’amore e di ricordi indimenticabili“.

Infine l’amica e collega Cristina Rappazzo: “Io e Renata ci conosciamo da 33 anni, da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme. Fra noi c’è stata da subito empatia, simpatia, affetto e complicità. Ho condiviso con lei tanto e tanto mi ha dato sia dal punto professionale che personale. Trentatré anni sono tanti da raccontare, posso dire però che sono stati vissuti intensamente, pieni di tutte le emozioni e sensazioni che esistono e che viviamo giornalmente“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: la ds Valentina Lombardo e la maestra Renata Fazio)