Primo piano Augusta, data di maggio del mercato “del giovedì” anticipata per le giostre di San Domenico di

AUGUSTA – Sarà anticipata a lunedì 13 maggio la fiera mercatale settimanale in via Buozzi, alla Borgata, che si sarebbe dovuta svolgere giovedì 16 maggio.

Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Giuseppe Di Mare, firmata oggi, giacché i piazzali che insistono su via Buozzi (nella foto di repertorio in copertina) ospiteranno le giostre in arrivo in quei giorni per l’occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico.

Una decisione assunta, come si precisa nel provvedimento, “anche al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori economici titolari di posteggio del mercato settimanale“.

Non ci sono ancora disposizioni per giovedì 23 maggio, vigilia di San Domenico.