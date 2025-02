Primo piano Augusta, deteneva irregolarmente tartarughe di terra: denunciato dai carabinieri del Cites di

AUGUSTA – Intervento ad Augusta del servizio Cites dei carabinieri di Catania, per verificare la corretta detenzione o commercializzazione di esemplari di fauna o flora tutelati dalla Convenzione di Washington (anche detta Cites, dall’acronimo inglese che sta per Convention on international trade of endangered species). Le specie tutelate, inserite in un elenco in continuo aggiornamento, possono essere detenute solamente se si è provvisti di apposita certificazione.

Per la contestata carenza di tale documentazione, il distaccamento Fontanarossa del nucleo carabinieri Cites ha denunciato all’autorità giudiziaria di Siracusa un soggetto residente ad Augusta, sorpreso nella “detenzione irregolare di alcuni esemplari di testuggini, specificatamente esemplari appartenenti alla specie di “Testudo hermanni”“.

Il controllo del nucleo è scattato dopo la pubblicazione di un’inserzione su un noto portale di vendita online, riguardante esemplari di pappagalli inseriti nella Convenzione di Washington. Questi erano dotati di regolare certificazione, invece, nelle pertinenze dell’abitazione del soggetto controllato, sono stati trovati un ventina di esemplari di “Testudo hermannii“, non dotati di regolare certificazione.

Come sottolinea il nucleo Cites, la legge 150 del 1992 ne vieta non solo la commercializzazione ma anche la semplice detenzione, pertanto oltre alla denuncia del soggetto si è proceduto al sequestro delle testuggini.

(Foto di copertina: repertorio)