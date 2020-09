Primo piano Augusta, deteneva marijuana per uso personale: segnalato a prefettura e sospesa patente di

AUGUSTA – Un ventiseienne augustano è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa da agenti del locale commissariato di polizia per possesso di una modica quantità di marijuana, presumibilmente per uso personale. Al giovane è stata sospesa la patente di guida, come prevede la normativa.

Il ventiseienne, controllato in strada, deteneva 4 grammi di marijuana. In una successiva perquisizione domiciliare, nell’abitazione in uso al ragazzo, i poliziotti hanno sequestrato anche una piantina di marijuana, dell’altezza di appena 20 centimetri, in fase di fioritura.

