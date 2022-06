Primo piano Augusta, Di Mare annuncia un campo da padel comunale: approvato progetto. Fioccano le proteste di

AUGUSTA – L’amministrazione Di Mare intende realizzare un campo da padel comunale negli spazi esterni delle cosiddette “Scuole verdi“, a Terravecchia. Il progetto definitivo-esecutivo da 74.757 euro (Iva compresa), redatto dall’ufficio Lavori pubblici, è stato approvato con delibera di giunta lo scorso 23 giugno. Ma all’annuncio social odierno del primo cittadino, scatta la protesta con commenti social e note inviate alla stampa sulle priorità del pubblico a fronte della carenza nel territorio di impianti per discipline sportive di tradizione o centri di aggregazione sociale.

“Un campo di padel comunale. Sì è proprio così! Stiamo per realizzare – scrive il sindaco Giuseppe Di Mare sulla sua pagina social – una nuova struttura sportiva implementando le infrastrutture per lo sport all’aperto, recuperando gli spazi esterni della scuola Verde di via Dessiè, già dedicati ad attività sportive all’aperto, riadattando una pavimentazione esistente in un campo di padel. Un intervento, questo, mirato all’ampliamento dei servizi per la popolazione augustana arricchendo l’offerta di sport all’aperto di cui Augusta necessita. L’approvazione di questo progetto definitivo/esecutivo ci piace pensare aiuti la nostra città a diventare sempre più una vera cittadella dell’outdoor sportivo“.

Leggendo la delibera di giunta, si apprende qualche elemento in più: il progetto prevede la “riattazione di una pavimentazione in calcestruzzo esistente in un campo da padel“, con le misure interne regolamentari di 10 metri di larghezza per 20 metri di lunghezza, e si tratta di un “intervento mirato all’ampliamento dei servizi alla popolazione scolastica ivi compresa la fruizione ai migranti in arrivo o transito sul territorio comunale“. Ciò perché due terzi dei fondi necessari, 50mila euro, verranno attinti dal contributo straordinario per l’anno 2019 finalizzato alla copertura delle spese sostenute o da sostenere per far fronte al fenomeno immigratorio. Infine, per la gestione del campo da padel si prevedono “sinergie di scopo tra i comuni e le Asd/Ssd“, leggasi associazioni sportive o società sportive dilettantistiche.

Tra le contestazioni mosse, si riporta quella del consigliere comunale d’opposizione Corrado Amato. “Io capisco il desiderio di lasciare qualcosa sul territorio prima che poi si dica: ma quando è stato sindaco/assessore, tizio cosa ha fatto? – scrive – Ma è normale spendere ingenti somme di denaro pubblico per un campo di padel? Vi sono almeno altri sei campi privati di padel, si tratta di persone che hanno investito denaro personale frutto di sacrifici, mutui ecc., e il Comune di Augusta gli fa concorrenza? C’è una carenza clamorosa di campi per gli altri sport e se ne realizza uno per una disciplina per la quale c’è moltissima offerta. Ma, prima di fare una scelta del genere, fare un sondaggio con la popolazione? È stata richiesta un’opinione alle associazioni sportive sul territorio?“. Queste le obiezioni del consigliere.

Interviene con una nota stampa anche Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica “Umberto I”, “composta nella maggior parte di anziani“, premette. “Non sono contrario che si faccia qualcosa ad Augusta per i cittadini, ma sono contrario che si facciano cose inutili e costose, spendendo soldi pubblici. Dal 2012 sono stati chiusi i tre centri anziani di Augusta – ricorda Di Franco – esistenti nell’Isola, in Borgata ed a Brucoli, per mancanza di fondi, uno dei motivi per cui il Comune di Augusta è stato dichiarato in dissesto“.

Propone un’alternativa, considerato che sono “già presenti diversi campi di padel nel nostro territorio, in cui privati cittadini hanno investito: il Comune, con questa operazione, farebbe a costoro concorrenza rendendo vani gli investimenti“. “Proporrei, con la stessa somma, la costruzione di campi di bocce da circa 1.000 a 2.500 euro per pista tra le più economiche, un’area per campi da bocce in terra battuta. Suddivise in due piste ad Augusta, due piste in Borgata e due piste a Brucoli. Con la stessa cifra o quasi, si potrebbero accontentare oltre ai ragazzi anche le persone anziane“.

