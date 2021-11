Primo piano Augusta, diportista a pesca con rete professionale: multa e sequestro di

AUGUSTA – A seguito di una segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta da parte di una nave della Marina militare, dinanzi alla località balneare di Agnone Bagni, con cui si dava atto di un’attività di pesca presumibilmente di frodo, è stato disposto l’invio in zona di una motovedetta della Guardia costiera.

Gli agenti della Guardia costiera a bordo dell’unità navale Cp 879 hanno intimato l’alt al pescatore con rete professionale, che si è rivelato un diportista. Hanno pertanto elevato a suo carico una sanzione amministrativa di circa 2mila euro, procedendo al sequestro della rete.

La rete è infatti un attrezzo da pesca che non può essere detenuto da coloro che, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati ad esercitare la pesca professionale.

“Rimane sempre molto alta l’attenzione della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta nel contrasto alla pesca di frodo, prestata per mezzo di una continua attività di vigilanza, mirata al contrasto delle illecite condotte in materia, ed alla tutela della pesca sostenibile e dell’ambiente – si ricorda nel comunicato della locale Capitaneria di porto – Tale attività si pone come obiettivo primario la salvaguardia dell’ecosistema marino che, soprattutto in prossimità della costa, risente pesantemente degli effetti di una pesca effettuata in maniera irriguardosa delle norme“.