Primo piano Augusta, nuovi assessori, Cantiere popolare: "Nessun esponente in giunta ma ci sentiamo rappresentati"

AUGUSTA – A quarantott’ore dal rimpasto di giunta, con la nomina dei tre nuovi assessori, arriva il primo comunicato di un partito, Cantiere popolare, sul nuovo assetto dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare.

“Abbiamo apprezzato come coordinamento cittadino e provinciale di Cantiere popolare – si legge nella nota sottoscritta dal coordinatore cittadino Peppe Garilli – il “modus operandi” di questa amministrazione per caparbietà dedizione e capacità di affrontare le sfide quotidiane dell’amministrare, e nella lungimiranza del progettare ed attirare risorse per la città, tanto che insieme ad altri gruppi consiliari che non facevano parte della “maggioranza elettorale” abbiamo aderito al progetto e contribuito col nostro modesto peso a rafforzare ed a rendere quella compagine una maggioranza colorata politicamente“.

Così Cantiere popolare, che annovera in consiglio comunale Peppe Montalto, passato in maggioranza da quasi un semestre, e tra le sue fila l’ex assessore provinciale Nicky Paci, conferma la propria adesione politica all’attuale amministrazione.

“Pur non annoverando nessun componente della Giunta municipale del nostro partito – precisa Garilli – ci sentiamo perfettamente rappresentati da ogni assessore. Non per questo rinunciamo a rivendicare in coscienza e senza permettere nessun tipo di deviazione a portare avanti le nostre idee centriste che ci hanno visti confluire in Cantiere popolare, ma che al contempo ci obbligano a confrontarci quotidianamente con altre forze politiche presenti sul territorio per arricchirci di idee e portare avanti con forza le nostre“.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: Peppe Montalto, Peppe Garilli e Nicky Paci)