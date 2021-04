Primo piano Augusta, disinfestazione contro gli insetti alati al via questa sera. Ecco il calendario di

AUGUSTA – Cinque nottate per la disinfestazione contro gli insetti alati, al via questo lunedì sera dalle ore 20 nell’Isola. Il Comune rende noto il calendario per la prima disinfestazione primaverile di tutto il territorio comunale, programmata come lo scorso anno a metà aprile.

Lunedì 12 aprile toccherà quindi ad Augusta Isola, martedì 13 e mercoledì 14 alla Borgata, giovedì 15 al Monte, venerdì 16 alla restante parte del Monte, a Brucoli e alle cosiddette zone esterne. Le operazioni di disinfestazione avranno luogo dalle ore 20 alle 5 dell’indomani mattina.

Viene raccomandato in questo lasso di tempo di prestare attenzione: tenere chiuse porte e finestre, non lasciare alimenti o bevande fuori casa, fare attenzione agli animali domestici.

(Foto di copertina: generica)