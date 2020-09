Primo piano Augusta, disinfestazione da insetti al via il 21 settembre: diramato il calendario di

AUGUSTA – Disinfestazione di fine estate contro gli insetti alati e striscianti al via la sera di lunedì 21 settembre. Le operazioni di disinfestazione avranno luogo dalle ore 20 alle 5 dell’indomani mattina.

Qui di seguito il calendario diramato dall’amministrazione: lunedì 21 settembre si inizierà con Augusta Isola, martedì 22 e mercoledì 23 è prevista la Borgata, giovedì 24 toccherà al Monte, infine venerdì 25 si concluderà con la parte restante del Monte e le cosiddette zone esterne (comprendendo Brucoli).

Come di consueto, viene raccomandato in questo lasso di tempo di prestare attenzione: tenere chiuse porte e finestre, non lasciare alimenti e bevande fuori casa, fare attenzioni agli animali domestici.

