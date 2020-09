Primo piano Augusta, nuovo guasto al pozzo dei giardini pubblici. Comune: “Riparazione entro giornata del 17” di

AUGUSTA – Ancora un guasto reso noto stamani al pozzo della villa comunale (nella foto di repertorio in copertina), che serve l’utenza dell’Isola, per il quale lo scorso inverno si erano effettuati lavori di reincamiciatura. Da allora si verificano periodici disservizi nell’erogazione idrica, in particolare a seguito di interruzioni di energia elettrica, che rendono necessarie manovre in loco per una risoluzione nell’arco di qualche ora. Stavolta, richiedendo un intervento di riparazione, potrebbero volerci fino a due giornate.

“Si comunica alla popolazione di Augusta centro che, a causa di un guasto all’impianto del pozzo dei giardini pubblici, si potrebbero verificare disservizi all’erogazione idrica – ha reso noto il Comune tramite il canale “Telegram” alle ore 9,36 – Le fonti alternative di approvvigionamento sono state già attivate. Le squadre di intervento per la riparazione del guasto sono state attivate. Allo stato sono in valutazione le tempistiche della riparazione delle quali verrà data immediata comunicazione“.

“Si comunica che i lavori per la riparazione dell’impianto saranno completati, salvo complicazioni, entro la giornata di giovedì 17 – questo l’aggiornamento delle ore 12,49 – Si invita la popolazione ad utilizzare le proprie riserve idriche con parsimonia al fine di limitare i disagi“.

Si ricorda che lo scorso aprile è stata approvata la delibera di giunta per realizzare un pozzo di riserva, nei pressi di quello esistente, per un costo stimato in 635 mila euro.