Augusta, domenica d’allerta meteo “arancione”

AUGUSTA – Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto nella Sicilia centro-orientale, interessando anche il Siracusano, per la giornata di domenica 25 febbraio.

Secondo l’avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico, l’allerta meteo domenicale è “arancione” con un livello di “preallarme” per le fasi operative attivate. Per la giornata di questo sabato 24 febbraio resta un’allerta meno severa, “gialla”, con fasi operative da “attenzione”.

Nel bollettino ufficiale appena diramato per la giornata di domenica, si prevedono precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati“.

Le temperature massime si stimano in “sensibile diminuzione“, i venti “da forti a burrasca nord-occidentali“, infine, quanto ai mari, “molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, agitato lo Stretto di Sicilia“.

