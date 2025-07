Primo piano Augusta, dopo 37 anni arriva il nuovo Piano di protezione civile: incarico a due professionisti locali di

AUGUSTA – Dopo ben 37 anni, Augusta avrà finalmente un nuovo Piano comunale di protezione civile. L’ente locale affiderà l’incarico professionale per la sua redazione al raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) costituito dal geologo Domenico La Ferla e dall’architetto Federica Giudice, entrambi augustani. La stipula del contratto avverrà al termine di una procedura di trattativa diretta sul portale Mepa per un importo complessivo di 20.800 euro.

L’aggiornamento del Piano rappresenta un passaggio più volte e da più parti auspicato negli ultimi anni, generando recentemente tensioni politiche tra sindaco e opposizione che hanno coinvolto perfino la stampa che ne evidenziava i ritardi.

Il Piano vigente fu adottato con delibera del consiglio comunale nel 1988 e non è mai stato aggiornato, nonostante le modifiche normative intervenute nel tempo e i nuovi scenari di rischio legati al territorio, che richiedono una pianificazione costantemente aggiornata.

A “sollecitare” e “diffidare” a provvedere in tal senso anche l’amministrazione di Augusta guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, tra le altre, è stato il Dipartimento regionale della Protezione civile con una nota dello scorso marzo. In quel momento, risultano infatti essere solo 28 i Comuni (su 391) dotati di un Piano comunale di protezione civile completo e aggiornato.

La “carenza nell’organico dell’amministrazione comunale di soggetti che siano in possesso delle professionalità e competenze necessarie“, come si legge negli atti del Comune di Augusta, ha spinto l’amministrazione ad avviare una manifestazione d’interesse, con scadenza il 10 aprile scorso, alla quale hanno risposto soltanto due studi professionali. La scelta è poi ricaduta sull’rtp La Ferla-Giudice, anche per la loro “conoscenza diretta del territorio” comunale.

Il responsabile unico del procedimento (Rup) è l’ingegnere Edoardo Pedalino, dirigente del settimo settore (Servizi per la Transizione ecologica e digitale e per la Protezione civile).

Il nuovo Piano dovrà tenere conto delle più recenti direttive nazionali e regionali in tema di rischio sismico, idrogeologico e ambientale, e sarà uno strumento essenziale non solo per la prevenzione ma anche per la gestione coordinata delle emergenze, specie in un contesto territoriale delicato come quello augustano, esposto a molteplici rischi naturali e industriali.