Primo piano Augusta, lavori Enel, chiusure notturne e sensi unici su corso Sicilia e lungomare Rossini-Granatello di

AUGUSTA – Sono efficaci da questo lunedì, 14 luglio, modifiche alla viabilità in relazione a due cantieri stradali notturni nei pressi del lungomare tra Borgata e Punta Izzo. Gli interventi riguardano il tratto di corso Sicilia tra via delle Saline e via Soccorso, adiacente al cavalcaferrovia, e il lungomare Granatello.

Le disposizioni di viabilità si rendono necessarie per consentire alla società “Cebat”, incaricata da Enel, di proseguire i lavori già in corso di “potenziamento e ammodernamento – si legge in un avviso del Comune – delle linee elettriche che alimentano la città“.

Nel tratto del lungomare Granatello, tra il Club Nautico e il varco di ingresso dei cosiddetti lidi della Marina militare a Punta Izzo, è istituito un restringimento temporaneo della carreggiata dalle ore 19,30 alle ore 9,30 dell’indomani, a partire da oggi, 14 luglio, per una durata di 30 giorni. Proseguiranno esclusivamente in tali fasce orarie i lavori per la posa in opera di nuovi cavi elettrici. Come specificato nell’ordinanza di polizia municipale, “a fine lavorazioni giornaliere, il tratto stradale dovrà essere ripristinato a regola d’arte e bitumato“.

Inoltre, nel tratto del lungomare Rossini-Granatello tra via delle Saline e il Club Nautico, è istituto il senso unico di marcia in direzione Club Nautico, sempre a partire da oggi, 14 luglio, per una durata di 30 giorni.

Altrettanto impattante sulla viabilità la chiusura totale al traffico veicolare di corso Sicilia nel summenzionato tratto compreso tra i numeri civici 2 e 84, dalle ore 19 alle ore 9,30 del giorno successivo, per cinque notti consecutive, fino a venerdì 18 luglio. Il provvedimento è motivato dalla presenza di traffico pesante, in particolare autocisterne e autobus di linea, che rende necessarie le lavorazioni in orario notturno per ridurre al minimo il disagio per la circolazione diurna. Vige inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata nelle ore diurne, dalle ore 8 alle 18, tutti i giorni da questo lunedì 14 a sabato 19 luglio.

La ditta esecutrice è tenuta a regolare il traffico con proprio personale o semafori temporanei e a garantire un’adeguata segnalazione del cantiere secondo le prescrizioni del Codice della strada.

(Foto di copertina: generica)