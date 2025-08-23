Primo piano Augusta, due denunciati per truffa nelle pratiche auto al Pra di

AUGUSTA – La Polizia di Stato ha denunciato due uomini per l’ipotesi di reato di truffa. Secondo quanto reso noto, i due indagati operavano “nell’ambito di servizi resi all’utenza in qualità di agenti per il disbrigo pratiche automobilistiche” e avrebbero raggirato diversi clienti.

È emerso che, allo scopo dichiarato di effettuare il passaggio di proprietà di veicoli, si sarebbero fatti dare in contanti le cifre necessarie per le pratiche al Pra (Pubblico registro automobilistico) ma, incassati i soldi, non effettuavano i pagamenti previsti. Pertanto, i relativi passaggi di proprietà non venivano “mai realmente effettuati“.

Le indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Augusta hanno quindi portato al deferimento dei due uomini all’autorità giudiziaria di Siracusa.

(Foto di copertina: repertorio)