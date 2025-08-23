Primo piano

Augusta, due denunciati per truffa nelle pratiche auto al Pra

di
pubblicato il

AUGUSTA – La Polizia di Stato ha denunciato due uomini per l’ipotesi di reato di truffa. Secondo quanto reso noto, i due indagati operavano “nell’ambito di servizi resi all’utenza in qualità di agenti per il disbrigo pratiche automobilistiche” e avrebbero raggirato diversi clienti.

È emerso che, allo scopo dichiarato di effettuare il passaggio di proprietà di veicoli, si sarebbero fatti dare in contanti le cifre necessarie per le pratiche al Pra (Pubblico registro automobilistico) ma, incassati i soldi, non effettuavano i pagamenti previsti. Pertanto, i relativi passaggi di proprietà non venivano “mai realmente effettuati“.

Le indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Augusta hanno quindi portato al deferimento dei due uomini all’autorità giudiziaria di Siracusa.

(Foto di copertina: repertorio)


Tags:, , , , ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2025 La Gazzetta Augustana.it
Testata editoriale iscritta al ROC con numero 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2025 PF Editore

In alto