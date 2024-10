Primo piano Augusta, è Francesca Marcellino la nuova presidente dell’Associazione forense megarese di

AUGUSTA – Eletto il nuovo direttivo con un nuovo presidente dell’Associazione forense megarese (Afm), nata nel luglio del 2020 riunendo per la prima volta oltre la metà degli avvocati con studio ad Augusta.

Alla conclusione dell’assemblea degli iscritti, riuniti il 15 ottobre nell’auditorium comunale di palazzo San Biagio, l’Afm ne è uscita con la prima presidente donna, l’avvocata Francesca Marcellino, già tra i soci fondatori quattro anni fa. È il terzo professionista alla guida della locale associazione di categoria, dopo il primo presidente Puccio Forestiere e il presidente uscente Salvatore Terrone.

Il nuovo direttivo per il biennio 2024-2026 sarà composto, oltre che dalla presidente Marcellino, dagli avvocati Francesco Romeo quale segretario, Fabio Condorelli quale tesoriere, e nella qualità di consiglieri Luca Bianchi, Marzia Fasoli, Angelo Petrucci e Melissa Stracquadanio.

“Nel corso dell’assemblea sono state esaminate le tappe del biennio appena concluso ed evidenziati gli importanti risultati raggiunti, ad oggi, dall’associazione“, si legge nella nota del direttivo dell’Afm.

“In continuità con l’attività precedentemente svolta dal direttivo uscente – prosegue la nota – anche per i nuovi eletti l’obiettivo prioritario rimane quello di affrontare e risolvere le problematiche della avvocatura locale, cui si aggiunge la volontà ferma di partecipare alla vita forense del capoluogo, rappresentando le istanze del territorio di riferimento anche grazie alla collaborazione con le altre associazioni del settore senza, tuttavia, dimenticare come la stessa associazione possa rappresentare un importante punto di riferimento culturale per la propria città“.