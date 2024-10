Primo piano Augusta, maltempo in arrivo, scatta l’allerta “arancione” per sabato di

AUGUSTA – Allerta meteo “arancione” o di “preallarme” per il rischio meteo-idrogeologico in tutte le province siciliane, a partire dalla mezzanotte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Lo stabilisce il dipartimento regionale della Protezione civile, con il bollettino appena emesso secondo cui per la restante parte di questo venerdì resta da adottare una “generica vigilanza” da colore “verde“.

Secondo l’avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella giornata di sabato 19 ottobre, le precipitazioni in Sicilia saranno “diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati“.

Le temperature saranno “in locale sensibile diminuzione“, i venti si prevedono “da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici e sulla zona dello Stretto di Messina; forti nord-occidentali sui settori occidentali” e, quanto ai mari, “da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mossi i settori occidentali del Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia“.

Già alle ore 15 di questo venerdì, il Comune di Augusta ha diramato tramite “Telegram” la seguente comunicazione: “Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza. Nelle prossime ore è previsto un forte peggioramento delle condizioni meteo. Il Sindaco ha già attivato il Coc (Centro operativo comunale, ndr) per ogni emergenza. Seguono comunicazioni“.

(Foto di copertina: repertorio)