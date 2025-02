Primo piano Augusta e il Parlamento europeo più vicini con il “Ruiz” scuola ambasciatrice di

AUGUSTA – L’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta diventa “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo“. È il recente traguardo raggiunto dall’istituto di via Catania, da anni protagonista di percorsi formativi di internazionalizzazione.

Il Parlamento europeo ha infatti conferito tale riconoscimento al “Ruiz”, che lo scorso anno scolastico ha svolto il Programma Epas (“The European Parliament ambassador school programme”), un programma che coinvolge le scuole di tutta Europa in un percorso di formazione per promuovere la cittadinanza europea.

Lanciato come progetto pilota nel 2015 dall’allora segretario generale del Parlamento europeo, Klaus Welle, ha come scopo quello di avvicinare gli studenti all’Europa e al Parlamento europeo in particolare, farne conoscere il funzionamento, favorire le interazioni tra studenti e deputati europei, nonché dare informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione tirocinio e lavoro offerte dall’Europa per i giovani.

Nello scorso anno scolastico, il percorso di approfondimento e sensibilizzazione sul tema dell’Europa e sulle varie istituzioni del Parlamento europeo ha visto protagonisti di seminari e lavori di gruppo gli studenti Carla Bellistri, Lorenzo Paci, Giulia Piazza, Agnese Spinali di 4ªBL, Milo Azzopardi di 4ªQL, Sara Di Domenico di 4ªAT, Chiara Carriglio, Diego Conti, Sarah Firrincieli, Melissa Lisitano, Sofia Sarnataro, Vittoria Tringali, Nicole Urzì di 5ªAT, Melissa Passanisi, Giulia Sambataro e Chiara Strazzulla di 5ªBT.

Guidati dai docenti Paola Moroni, Marco Cannarella e Daniela Lo Faro, gli studenti hanno partecipato attivamente al Programma Epas, che si è concluso con la “Festa dell’Europa“, il 21 maggio, in cui hanno incontrato online l’eurodeputato Ignazio Corrao, che ha dialogato con loro sull’organizzazione parlamentare europea.

“Essere ambassador school of European Parliament per il “Ruiz” significa assecondare la sua vocazione internazionale – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina (nella foto di copertina) – Da decenni infatti il “Ruiz” lavora incessantemente per aprirsi all’Europa, cercando di intercettare bandi che possano far vivere ai nostri studenti esperienze di internazionalizzazione. Continueremo a lavorare con impegno per educare i nostri giovani su percorsi di democrazia e di pace”.