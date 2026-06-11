Primo piano Augusta, concluso progetto “Nuotiamo 2” del Ruiz: in piscina sport e inclusione di

AUGUSTA – Si è concluso il 3 giugno, con l’ultima sessione nella piscina privata della struttura ricettiva “La Cavalera”, il progetto “NuoTIamo 2”, iniziativa che per diversi mesi ha coinvolto un gruppo di studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” in un percorso sportivo ed educativo all’insegna dell’inclusione, dell’autonomia e della socializzazione.

L’esperienza, avviata lo scorso 11 febbraio, ha accompagnato i ragazzi in un articolato programma di attività natatorie che ha trasformato la piscina al Monte in uno spazio di crescita personale, confronto e superamento delle difficoltà, favorendo la partecipazione attiva di studenti appartenenti a classi e fasce d’età differenti.

Elemento caratterizzante della seconda edizione è stata la stretta collaborazione tra scuola, famiglie, operatori e associazioni del territorio. Un ruolo determinante è stato svolto dalle operatrici Asacom, mentre il supporto logistico è stato garantito dalla cooperativa dell’Asd Il Faro onlus, che ha assicurato quotidianamente il servizio di trasporto degli studenti grazie all’autista Francesco Fichera.

Tra i protagonisti delle attività in acqua anche studenti delle classi quinte del “Ruiz”, come Jonathan Zanti e Steven Mendola, che hanno condiviso corsie e allenamenti con compagni più giovani, contribuendo a creare un clima di collaborazione e reciproco sostegno.

Rispetto alla prima edizione, “NuoTIamo 2” ha introdotto una nuova organizzazione delle attività attraverso una turnazione flessibile di piccoli gruppi composti da sei studenti per volta. Una formula che ha consentito ai docenti referenti Peppe Costa e Lino Traina di seguire con maggiore attenzione ciascun partecipante, personalizzando il lavoro svolto in vasca e valorizzando i progressi individuali in condizioni di piena sicurezza.

Determinante anche il contributo tecnico di Giovanna Capuano, tecnico federale della Federazione italiana nuoto, che ha curato le attività natatorie accompagnando gli studenti lungo l’intero percorso e favorendo il miglioramento delle competenze acquatiche e della fiducia nelle proprie capacità.

Come si legge in una nota degli organizzatori, nel corso dei mesi i ragazzi hanno affrontato con entusiasmo le lezioni, presentandosi puntualmente agli appuntamenti con cuffia, occhialini e spirito di squadra, mostrando una crescita significativa non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo relazionale e dell’autostima.

Gli organizzatori rivolgono un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, che ha sostenuto e promosso il progetto riconoscendone il valore formativo e inclusivo. Un plauso viene inoltre rivolto ai docenti accompagnatori Valentina Munafò, Miriam Valvo, Rossella Damiano, Sebina Inturri, Maria Spinali, Antonino Monterosso, Rosanna Tringali e Giuseppina Bagnara, che hanno affiancato gli studenti durante tutte le fasi dell’iniziativa.

L’ultimo gruppo impegnato in piscina, mercoledì scorso, era composto tra gli altri da Aldona Tarantola, Cristian Amara, Gemma Granata, Cristiano Larizza e Nicolò Arena, protagonisti dell’atto conclusivo di un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nei partecipanti e negli operatori coinvolti.

Con la chiusura di “NuoTIamo 2” si conclude dunque un progetto che ha saputo coniugare sport, inclusione e formazione, lasciando in eredità sorrisi, nuove competenze e una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. Un’esperienza che guarda già al futuro, con l’auspicio di una nuova edizione nel prossimo anno scolastico.