Primo piano Augusta, un successo la “storia mai ascoltata” ispirata a Roversi nella galleria di Apf di

AUGUSTA – Nella galleria Fiaf di “Augusta photo freelance” (Apf), ha trovato spazio ideale e grande interesse di pubblico il racconto fotografico “Una storia mai ascoltata”, firmato dalla fotografa catanese Eletta Massimino.

La mostra è stata presentata nel pomeriggio del 19 aprile scorso, in un partecipato evento con l’autrice introdotta dal critico d’arte Pippo Pappalardo, i numerosi soci di Apf guidati dal presidente Romolo Maddaleni (nella foto di copertina) e diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale quali il sindaco Giuseppe Di Mare e gli assessori Tania Patania e Pippo Spanò.

“Una storia mai ascoltata” si ispira al compianto Roberto Roversi, poeta e libraio antiquario, e in particolare al sentimento che maturò verso i libri nel vivere quotidianamente a contatto di volumi usati, sui quali sapeva leggere i segni del vissuto che i lettori avevano lasciato sulle copertine e tra le pagine. Il paroliere bolognese, scomparso nel 2012, è noto anche per essere stato autore di versi che diventarono canzoni di Lucio Dalla e degli Stadio.

Il processo creativo di Eletta Massimino parte proprio dalle poesie di Roversi e dai quadri del pittore etneo Luciano Grasso, con l’intento di rappresentare l’ampio complesso di vivide emozioni personali provate nel portare nel proprio vissuto un oggetto inanimato come un libro.

Accanto a ogni foto in bianco e nero di Massimino, che trova il punto focale in un quadro di Grasso estendendone il senso originario, vengono stampati i versi del paroliere bolognese, che non sono didascalie dello scatto bensì parte dell’operazione artistica che riunisce i diversi canali comunicativi.

La mostra è rimasta allestita nella galleria Fiaf di ronco Rossi fino a domenica 21 aprile, registrando diverse centinaia di visitatori.