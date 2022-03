Primo piano Augusta, equipaggio nave “anti-plastica” Sea Eagle ripulisce dai rifiuti tratto del lungomare Rossini di

AUGUSTA – Una decina di volontari impegnati stamani a ripulire da detriti di ogni tipo un tratto del lungomare Rossini, nei pressi del cosiddetto “pontile Giacomo”. È l’opera meritoria dei componenti dell’equipaggio della Sea Eagle, la nave “anti-plastica” appartenente alla flotta della ong internazionale per la conservazione marina “Sea Shepherd“.

L’intervento di pulizia ecologica della parte di litorale interessato ha consentito di asportare rifiuti che vanno da plastica di vario genere a bottiglie in vetro, cordame, reti da pesca, perfino resti di salvagenti e scarti di barche rottamate. Il tutto è stato poi recuperato per il corretto smaltimento da personale della “Megarambiente”, ati gestore del servizio comunale di igiene urbana, sotto la supervisione dell’assessore alla Transizione ecologica, Concetto Cannavà.

Dallo scorso novembre la nave Sea Eagle, ex pilotina francese di 40 metri, di proprietà della ong che in Italia è rappresentata legalmente dalla “Sea Shepherd Italia onlus”, è ormeggiata nel Porto Xiphonio Augusta per alcuni lavori di manutenzione. A capo della Sea Eagle è la manager Francesca Santaniello, che si occupa di salvaguardia della biodiversità in mare e opera su diversi fronti, soprattutto pesca illegale e rimozione di plastica.

“Meritevole di plauso l’equipaggio della Sea Eagle che, impegnato durante la settimana nei lavori di manutenzione, nelle ore libere svolge volontariato – riferisce l’assessore Cannavà – Un ringraziamento alla direzione del Porto Xiphonio che ha messo a disposizione uomini e mezzi per favorire l’operazione di pulizia del litorale“.

Sea Shepherd, come si apprende dal sito ufficiale italiano, ha attualmente undici navi nella sua flotta globale, conosciuta come “Flotta di Nettuno” e utilizzata in “campagne di azione diretta per difendere, conservare e proteggere la fauna e gli habitat marini in tutto il mondo“. La Sea Eagle è stata acquistata grazie alla donazione ricevuta da Allianz SE, Allianz Technology e Allianz Italia, quale parte della collaborazione della durata di due anni tra Sea Shepherd e Allianz per affrontare il problema dei detriti di plastica che inquinano i mari.