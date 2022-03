Primo piano Augusta, studenti “Ruiz” torneranno in scena con Euripide al festival dei giovani ad Akrai di

AUGUSTA – Da Euripide a Euripide, tre anni dopo. L’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, attraverso il progetto formativo interno del teatro della legalità “Giustizia e mito”, tornerà nella prossima primavera sulla scena del Teatro greco di Akrai a Palazzolo Acreide.

“Le troiane” di Euripide è la tragedia prescelta, che sarà rappresentata tra il 15 maggio e l’1 giugno prossimi alla ventiseiesima edizione del “Festival internazionale del teatro classico dei giovani“, organizzato dalla Fondazione Inda dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia di Covid-19.

La sfida di declinare la legalità con il genere narrativo della tragedia è stata raccolta da studenti appartenenti a tutti i quattro indirizzi di studio della scuola, con la guida delle docenti Giusi Lisi, regista per l’occasione della tragedia, Cettina Baffo, Giusy Panessidi e Matilde Di Grande, nell’ambito di un Pon.

Euripide offre una straordinaria occasione per riflettere, e purtroppo mai come adesso, sulla guerra di ogni tempo che vede perpetrare angherie e prevaricazioni tra vincitori e vinti, usurpatori e vittime, soprattutto tra i più deboli, le donne e i bambini, che subiscono in silenzio, che non hanno più voce per gridare.

“Ritorneremo a recitare in pubblico – dichiara la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – facendo rivivere un antico dramma sul meraviglioso palcoscenico del Teatro greco di Akrai. I nostri ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, nella cornice di quella che è la più importante rassegna di teatro classico dedicata ai giovani nel panorama nazionale e internazionale“.

L’ultima partecipazione del “Ruiz” al Festival palazzolese risale al 2 giugno del 2019, quando gli studenti del settore Economico portarono in scena ”Le Baccanti”, altra tragedia di Euripide.