Primo piano Augusta, evade dai domiciliari: 42enne augustano finisce in carcere di

AUGUSTA – Poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 42enne augustano Andrea Bandiera, residente in città, traducendolo nel carcere di Cavadonna (nella foto di repertorio in copertina).

Venne arrestato il 21 gennaio del 2019 per l’ipotesi di reato di furto aggravato, pertanto sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A seguito delle numerose violazioni della misura, il 27 dicembre scorso è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Ma pochi giorni dopo, il 2 gennaio, Bandiera è stato arrestato per evasione dai domiciliari, quindi il Tribunale di Catania, in aggravamento della misura degli arresti domiciliari, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.