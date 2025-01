Eventi Augusta, evento gospel extra festival, arrivano “Gospel italian singers” con Akemda e Prince Aka di

AUGUSTA – Nuovo appuntamento con il gospel ad Augusta, in questa domenica 5 gennaio, vigilia dell’Epifania. Il genere di musica sacra diventato celebre negli Stati Uniti, che a dicembre ha visto tre date in città nell’ambito della seconda edizione del festival dedicato, torna in chiesa Madre alle ore 19.

È atteso al Duomo il progetto artistico “Akemda Gospel italian singers“, formato dalla cantante Akemda, dal gruppo vocale pugliese di tredici elementi diretto dal maestro Francesco Finizio, per l’occasione con il vocalist aggiunto Prince Aka.

“Gospel italian singers” nasce tredici anni fa a Lucera (Foggia), portando sui palchi e nelle chiese di tutta Italia l’energia e la forza della tradizione gospel. Come da nota di presentazione dell’evento, è un viaggio sonoro che mescola i canti spirituali afroamericani con brani moderni, offrendo al pubblico un’esperienza unica di speranza, gioia e spiritualità. Ogni performance è arricchita dalla presenza di una band dal groove irresistibile, che insieme al coro crea un’armonia coinvolgente e travolgente.

L’evento è offerto dal Comune di Augusta con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.