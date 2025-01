Primo piano Augusta, scambio di immobili: ex chiesa Gesù e Maria al Comune, lotto dietro Centro Caritas alla Curia di

AUGUSTA – È stata impegnata, con determina dell’ultimo giorno del 2024, la somma per il rogito notarile con il quale si formalizzerà uno ‘scambio’ di beni immobili tra il Comune di Augusta e l’Arcidiocesi di Siracusa.

L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione comunale è la riqualificazione del lotto di 347 metri quadri tra via Garibaldi e via Megara (nella recente foto di copertina), di proprietà dell’Arcidiocesi, in cui si distinguono i resti della chiesa dedicata a Gesù e Maria, distrutta dalle bombe sganciate dai Liberators americani il 13 maggio 1943, e un prefabbricato in legno risalente al 1991 (donato dalla Marina militare per le celebrazioni liturgiche post-sisma) ove ha avuto sede l’omonima cappella.

L’amministrazione intende conservare il rudere dell’ex chiesa, compresa la cripta “perfettamente conservata“, ipotizzando la realizzazione di un “luogo della memoria“. Le risorse dell’intervento, per il quale non c’è ancora una fase progettuale, sarebbero attinte dal contributo 2024 assegnato dall’Assessorato regionale per le Autonomie locali ai comuni “in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio“. Dei 295mila 778 euro assegnati ad Augusta, già oggetto di ripartizione con apposita delibera di giunta, 145mila 778 euro sono destinati appunto a bonifica, riqualificazione e valorizzazione dell’area ex chiesa di Gesù e Maria (i restanti 150mila euro per manutenzione straordinaria di tratti stradali di contrada Costa Pisone).

“Una ferita aperta nel cuore della città – ha dichiarato l’assessore Pino Carrabino, che detiene le deleghe alla cultura e al patrimonio – che dopo ottant’anni potrà essere risanata con un accordo raggiunto tra la Curia arcivescovile e il Comune di Augusta. Un accordo frutto di una proficua collaborazione che ha permesso di analizzare ataviche problematiche e che una dopo l’altra sono state superate grazie alla sensibilità e il dialogo delle parti“.

In cambio il Comune cederà un lotto di 1.982 metri quadri nella Borgata, alle spalle del Centro Caritas, tra via Frixa e via Dalla Chiesa, dove vi sono attualmente un campetto sportivo in terra battuta e un’area di parcheggio, “anche a tacitazione di ogni pretesa – si legge negli atti – derivante dall’occupazione da parte del Comune” delle aree su cui si realizzarono piazza Unità d’Italia e l’allargamento dell’adiacente sede stradale.

La determina del terzo settore di pochi giorni fa è stata preceduta dalla delibera di giunta, dello scorso 8 ottobre, avente per oggetto tale “permuta di beni immobili tra il Comune di Augusta e l’Arcidiocesi di Siracusa”.

“Si tratta di un atto complesso finalizzato a definire la vicenda che interessa un’area delle Saline Regina – ha precisato l’assessore Carrabino – Il Comune di Augusta occupò, sine titulo, alcuni terreni che sin dal 1987 erano di proprietà dell’Arcidiocesi di Siracusa, siti nell’area in questione, per realizzare la piazza Unità d’Italia, il relativo ampliamento della sede stradale oltre a percorsi pedonali e carrabili“.

Ha espresso soddisfazione il sindaco Giuseppe Di Mare: “Ringrazio l’arcivescovo monsignor Francesco Lomanto e quanti hanno cooperato per questo risultato, dai tecnici della Curia a tutto il personale che a vario titolo hanno contribuito. Questo accordo bonario permetterà all’amministrazione di bonificare l’area dalle strutture precarie ivi esistenti e continuare in quell’opera di recupero del centro storico e migliorare la qualità dell’offerta culturale“.